Samsun'da imzalanan protokolle kadınlara "robot operatörlüğü" kapısı açılıyor

Samsun'da kadın istihdamını artırmak amacıyla "Endüstriyel Robot Operatörlüğü Eğitimi Protokolü" imzalandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) düzenlenen törende imzalanan protokolle, 18-30 yaş arasındaki 20 kadın mühendis, tekniker ve ilgili bölümlerden öğrenci veya mezunlar eğitimden yararlanabilecek.

Protokol, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Yeşilyurt Demir Çelik MYO, Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü, Makina Mühendisleri Odası (MMO) ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Samsun şubeleri arasında imzalandı.

Protokolle, paydaş kurumlar arasında kadınların nitelikli istihdam edilmesini sağlamak ve mesleki yetkinliklerini artırmak hedefleniyor.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, kadınların daha fazla istihdam edilmesi adına önemli bir protokole imza attıklarını dile getirdi.

Aydın, "Kadınlarımızın güncel temalarda ve küresel ölçekte istihdam edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu sürecin başlangıcını yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu istihdam alanları ve girişimcilik faaliyetlerimiz ilerleyen dönemlerde de devam edecektir. Protokol kapsamında 6 günlük eğitim programı düzenlenecek ve eğitim sonunda 20 kadın istihdam edilecek. Eğitimler en kısa sürede başlayacak." dedi.

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ise imzalanan protokolün, Samsun'un orta ve ileri teknoloji alanında nitelikli kadın istihdamına fayda sağlayacağını ifade etti.

Eğitimin, teorik ve pratik olarak iki bölümden oluştuğunu anlatan Dicle, "Teorik eğitim ajansımızda, pratik eğitimler ise Yeşilyurt MYO'da gerçekleştirilecek. Yeşilyurt MYO, sanayinin kalbinde yer alan, önemli altyapısı olan bir okul. Katılımcılar, endüstriyel robot operatörlüğü, robotik programlama ve robot simülasyon konularında kapsamlı bir eğitim alarak sektör için nitelikli iş gücü haline gelecek." diye konuştu.

Eğitimin teorik bölümü 14-19 Nisan'da OKA Genel Sekreterlik binasında, uygulamalı kısmı ise Yeşilyurt Demir Çelik MYO'daki endüstriyel robot eğitim alanında gerçekleştirilecek.