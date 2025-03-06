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        Şehit pratisyen hekim Koray Arslan'ın cenazesi Samsun'da toprağa verildi

        Görevli bulunduğu Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan 33 yaşındaki pratisyen hekim Koray Arslan'ın cenazesi, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 14:17 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:17
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        Şehit pratisyen hekim Koray Arslan'ın cenazesi Samsun'da toprağa verildi
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        Görevli bulunduğu Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan 33 yaşındaki pratisyen hekim Koray Arslan'ın cenazesi, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Şehidin naaşı, baba ocağında helallik alınmasının ardından Büyük Cami'nin avlusuna götürüldü.

        Burada şehidin babası Recep, annesi Bahar, eşi Elena, kardeşleri Burak ve Yılmaz Arslan taziyeleri kabul etti.

        Cenaze törenine katılan Samsun Valisi Orhan Tavlı, Belediye Başkanı Halit Doğan, ayakta durmakta zorlanan şehidin babası Recep Arslan'ı ve yakınlarını teskin etmeye çalıştı.

        Protokol üyeleri de şehidin ailesine başsağlığı diledi.

        İl Müftü Vekili Hacı Kahraman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, bir süre top arabasıyla taşındıktan sonra Tekkeköy ilçesi Çınaralan Mezarlığı'na defnedildi.

        Törene, şehit Arslan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

        Arslan'ın Amasya'nın Suluova ilçesinde çalıştığı, 17 Şubat'ta geçici görevle Pençe Kilit Operasyon bölgesine gittiği öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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