Şehit pratisyen hekim Koray Arslan'ın cenazesi Samsun'da toprağa verildi

Törene, şehit Arslan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Burada şehidin babası Recep, annesi Bahar, eşi Elena, kardeşleri Burak ve Yılmaz Arslan taziyeleri kabul etti.

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