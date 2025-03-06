Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kaçak avlanan 1,5 ton midye ele geçirildi

        Samsun'un Kavak ilçesinde kaçak avlanan 1,5 ton beyaz kum midyesi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 20:49 Güncelleme: 06.03.2025 - 20:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kaçak avlanan 1,5 ton midye ele geçirildi
        ABONE OL

        Samsun'un Kavak ilçesinde kaçak avlanan 1,5 ton beyaz kum midyesi ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, yasa dışı midye avcılığına yönelik operasyon düzenledi.

        Ekipler, Çanakkale'ye sevk edilmek üzere kamyonetin kasasında gizlenmiş 1,5 ton beyaz kum midyesini Kavak ilçesinde ele geçirdi.

        Nakil işlemini gerçekleştiren 2 kişiye, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" kapsamında 75 bin 540'şar lira idari para cezası uygulandı.

        Midyeler ise polis ekiplerince denize bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı ile basın toplantısı düzenledi
        Bakan Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı ile basın toplantısı düzenledi
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        Zelenskiy: Rusya'nın bizi aldatmadığını hissetmemiz gerekiyor
        Zelenskiy: Rusya'nın bizi aldatmadığını hissetmemiz gerekiyor
        Ece Gürel’in kıyafetleri inceleme altına alındı
        Ece Gürel’in kıyafetleri inceleme altına alındı
        Putin: Bazıları Napolyon'un seferlerinin sonunu unutuyor
        Putin: Bazıları Napolyon'un seferlerinin sonunu unutuyor
        6 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        6 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        Kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyor
        Kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyor
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Cenazeme gelmeyecek"
        "Cenazeme gelmeyecek"
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici 6 yer!
        Keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici 6 yer!

        Benzer Haberler

        Samsun'da usulsüz çakar lamba kullanımına 276 bin lira ceza uygulandı
        Samsun'da usulsüz çakar lamba kullanımına 276 bin lira ceza uygulandı
        Samsun'da kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele sürüyor
        Samsun'da kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele sürüyor
        Nişanlısını parkta darbetti, gözaltına alındı (2)
        Nişanlısını parkta darbetti, gözaltına alındı (2)
        Salıpazarı Kaymakamı Beyazıt başarılı sporcuları ağırladı
        Salıpazarı Kaymakamı Beyazıt başarılı sporcuları ağırladı
        Samsun'da 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'da 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Ladik Belediye Başkanı Topal'dan kadın pazarcılara ziyaret
        Ladik Belediye Başkanı Topal'dan kadın pazarcılara ziyaret