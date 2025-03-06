Samsun'da kaçak avlanan 1,5 ton midye ele geçirildi
Samsun'un Kavak ilçesinde kaçak avlanan 1,5 ton beyaz kum midyesi ele geçirildi.
Samsun'un Kavak ilçesinde kaçak avlanan 1,5 ton beyaz kum midyesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, yasa dışı midye avcılığına yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, Çanakkale'ye sevk edilmek üzere kamyonetin kasasında gizlenmiş 1,5 ton beyaz kum midyesini Kavak ilçesinde ele geçirdi.
Nakil işlemini gerçekleştiren 2 kişiye, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" kapsamında 75 bin 540'şar lira idari para cezası uygulandı.
Midyeler ise polis ekiplerince denize bırakıldı.
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