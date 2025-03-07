Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra'da çiftçilere destekleme programları hakkında bilgilendirme yapıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 11:17 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra'da çiftçilere destekleme programları hakkında bilgilendirme yapıldı
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) toplantısı düzenlendi.

        Bafra Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri katılarak çiftçilere hibe programları hakkında bilgi verdi.

        Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, burada yaptığı konuşmada, KKYDP kapsamında Tarımsal Ekonomik Yatırımlar ve Ekonomik Altyapı Yatırımları hibeleri için 16. etap başvuruları başladığının anlatarak, "KKYDP hibe programı, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarımsal üretimi ve verimliliği artırmak, kırsal altyapıyı güçlendirmek ve istihdam olanaklarını geliştirmek amacıyla hayata geçirilmiştir. Program kapsamında, çiftçilere ve kırsal alanda faaliyet gösteren diğer yatırımcılara çeşitli hibe destekleri sunulmaktadır." dedi.

        Güreş, çiftçilerin il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden başvuru konuları hakkında bilgi alabileceği ve başvuruların 9 Nisan'a kadar online ortamda yapılabileceğini aktardı.

        Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ise toplantının çok verimli geçtiğini, destekleme programına uymanın tüm çiftçilere katkı sağlayacağını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        Çocuklardan cephane çıktı!
        Çocuklardan cephane çıktı!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Ece Gürel hayatını kaybetti
        Ece Gürel hayatını kaybetti
        Starship roketi 8'inci test uçuşunda da parçalandı
        Starship roketi 8'inci test uçuşunda da parçalandı
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Tetiğe 15 yaşında çocuk bastı! İlişki iddiası ve kanlı töre infazı!
        Tetiğe 15 yaşında çocuk bastı! İlişki iddiası ve kanlı töre infazı!
        7 il emekliye ayrıldı
        7 il emekliye ayrıldı
        "Rahatız merak etmeyin"
        "Rahatız merak etmeyin"
        Çocuklara ketamin verdi! Aile içi cinsel istismar raporu hazırladı! Kâbus profesör için karar!
        Çocuklara ketamin verdi! Aile içi cinsel istismar raporu hazırladı! Kâbus profesör için karar!
        Çay ocağına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        Çay ocağına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        "İşim gasp edildi"
        "İşim gasp edildi"
        "Bu maçın tek sorumlusu Mourinho'dur!"
        "Bu maçın tek sorumlusu Mourinho'dur!"
        "Tur henüz bitmedi"
        "Tur henüz bitmedi"
        'Oscar'lık yemek performansları
        'Oscar'lık yemek performansları
        Moda dünyası güçlerini birleştiriyor
        Moda dünyası güçlerini birleştiriyor

        Benzer Haberler

        Havza Kaymakamı Ayvat, SBB personeline teşekkür belgesi verdi
        Havza Kaymakamı Ayvat, SBB personeline teşekkür belgesi verdi
        Yolda yürüyen kadına sözlü tacizde bulunup, darbeden şüpheli yakalandı
        Yolda yürüyen kadına sözlü tacizde bulunup, darbeden şüpheli yakalandı
        Sobadan çıkan yangında tek katlı ev küle döndü
        Sobadan çıkan yangında tek katlı ev küle döndü
        Samsunspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Samsun'da kaçak avlanan 1,5 ton midye ele geçirildi
        Samsun'da kaçak avlanan 1,5 ton midye ele geçirildi
        Samsun'da usulsüz çakar lamba kullanımına 276 bin lira ceza uygulandı
        Samsun'da usulsüz çakar lamba kullanımına 276 bin lira ceza uygulandı