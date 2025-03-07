Bafra'da çiftçilere destekleme programları hakkında bilgilendirme yapıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) toplantısı düzenlendi.

Bafra Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri katılarak çiftçilere hibe programları hakkında bilgi verdi.

Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, burada yaptığı konuşmada, KKYDP kapsamında Tarımsal Ekonomik Yatırımlar ve Ekonomik Altyapı Yatırımları hibeleri için 16. etap başvuruları başladığının anlatarak, "KKYDP hibe programı, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarımsal üretimi ve verimliliği artırmak, kırsal altyapıyı güçlendirmek ve istihdam olanaklarını geliştirmek amacıyla hayata geçirilmiştir. Program kapsamında, çiftçilere ve kırsal alanda faaliyet gösteren diğer yatırımcılara çeşitli hibe destekleri sunulmaktadır." dedi.

Güreş, çiftçilerin il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden başvuru konuları hakkında bilgi alabileceği ve başvuruların 9 Nisan'a kadar online ortamda yapılabileceğini aktardı.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ise toplantının çok verimli geçtiğini, destekleme programına uymanın tüm çiftçilere katkı sağlayacağını söyledi.