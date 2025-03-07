Samsun'da kar yağışından dolayı mezarlıkların bir bölümü çöktü
Samsun'un İlkadım ilçesinde toprak kayması sonucu mezarlıkta çökme oluştu.
Samsun'un İlkadım ilçesinde toprak kayması sonucu mezarlıkta çökme oluştu.
İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Derecik Mezarlığı'nda bazı ada ve parsellerde kar yağışının ardından toprak kaydı.
Yolu bir bölümü çöktü, mezar taşları da zarar gördü.
Baz vatandaşlar yakınlarının mezarlarını kontrol etti.
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, mezarlıkta zemin etüdü ile fizibilite çalışmalarının tamamlanarak gerekli güvenlik önleminin alındığı, tamirat ve tadilat için çalışmaların başlatıldığı bildirildi.
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