Samsun'da kar yağışından dolayı mezarlıkların bir bölümü çöktü

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, mezarlıkta zemin etüdü ile fizibilite çalışmalarının tamamlanarak gerekli güvenlik önleminin alındığı, tamirat ve tadilat için çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

Yolu bir bölümü çöktü, mezar taşları da zarar gördü.

İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Derecik Mezarlığı'nda bazı ada ve parsellerde kar yağışının ardından toprak kaydı.

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