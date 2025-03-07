Samsun Devlet Opera ve Balesi "Korsan" balesini sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yarın "Korsan" balesini sanatseverlerle buluşturacak.

İngiliz şair Lord Byron'un "Korsan" adlı şiirinden esinlenen Joseph Mazilier tarafından librettosu yazılan, koreografisi Marius Petipa'ya, bestesi Adolphe Adam'a ait "Korsan" balesi, Samsun'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Koreografi düzenlemesi Nugzar Magalashvili'ye ait eser, Görkem Cengiz yönetiminde sahnelenecek.

Orkestra şefi Patrick David Murray yönetimindeki Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde sahnelenecek eserin başkemancılığını Gözde Yardımlı üstlenecek.

"Korsan" balesinin dekor ve kostüm tasarımı Zekiye Şimşek, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz'a ait ve video projeksiyonu Murat Turgut yapıyor.

Yarın saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak eserin konusu şöyle:

"Korsanlar denizde ilerlerken gemi büyük bir kayaya çarpar ve batmaya başlar. Conrad'ın önderliğindeki korsanlar yüzerek adaya çıkarlar. Lankedem ise o sırada boş olan adada, pazarda satmak için esir avındadır. Pazar yerinde çeşitli malların yanı sıra esir kadınlar da vardır. Seyyid Paşa, esir tüccarı Lankedem'in emriyle dans eden tutsak kadınlar arasından haremine almak üzere seçim yapmaktadır."