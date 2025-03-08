Samsunspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

Karadeniz ekibi, ligde 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden ancak 12 puan silme cezası nedeniyle eksi 2 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor'u yenerek üst sıralardaki yerini korumak istiyor.

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