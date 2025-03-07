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        Samsun'da heyelanda mezarlar hasar gördü

        SAMSUN'da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası İlkadım ilçesindeki Derecik Mezarlığı'nda meydana gelen heyelanda birçok mezar hasar gördü, yollar kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 15:40 Güncelleme: 07.03.2025 - 15:45
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        Samsun'da heyelanda mezarlar hasar gördü
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        SAMSUN’da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası İlkadım ilçesindeki Derecik Mezarlığı’nda meydana gelen heyelanda birçok mezar hasar gördü, yollar kullanılamaz hale geldi.

        Kentte kuvvetli yağışların ardından oluşan heyelan, Derecik Mezarlığı’nda ciddi hasara yol açtı. Kayma nedeniyle bazı mezarlar toprakla sürüklendi, birçok mezar taşı kırıldı ve hasar oluştu. Bölge halkı, yetkililerden zarar gören mezarların ve yolların Ramazan Bayramı öncesine kadar onarılmasını istedi. Mezarlığa gelen Özkan Özkök (54), "Toprak kaymasından dolayı oluşmuş ve her taraf çok kötü durumda. Taksiyle bile çıkamıyoruz. Her taraf kaymış durumda. Buranın bakıma ihtiyacı var. İnşallah Ramazan Bayramı’na kadar yapılır. Vatandaşların mağdur olmaması lazım" dedi.

        Tuncay Şahin (45) ise bir an önce sorunların çözülmesini istedi.

        'ZEMİNİ SAĞLAM DEĞİL'

        Umut Altun (45) ise "Yollar çok bakımsız. Her taraf kaymış. Mezarların araları kademe kademe olmuş. Bu mezarlığı yaparken düzlemeleri gerekiyordu. Eskiden buralar heyelan yeriydi. Buraya mezarlık yapmak ne kadar doğru? Bunları, bilimsel olarak analiz yaptıklarını, bilemiyoruz. Tahminimce buraya bakım yapsalar bile burası yine kayacak. Çünkü burasının zemini sağlam değil. Çünkü aynı sorun Kıranköy Mezarlığı’nda da var” dedi.

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