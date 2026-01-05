Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da tarafların uzlaşmasıyla çocuklar için yapay zeka atölyesi kuruldu

        Samsun'da, "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçuna ilişkin dosya kapsamında tarafların uzlaşmasıyla Canik Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) yapay zeka çalışmalarının yapılacağı teknoloji ve tasarım atölyesi kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 21:15 Güncelleme: 05.01.2026 - 21:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da tarafların uzlaşmasıyla çocuklar için yapay zeka atölyesi kuruldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'da, "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçuna ilişkin dosya kapsamında tarafların uzlaşmasıyla Canik Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) yapay zeka çalışmalarının yapılacağı teknoloji ve tasarım atölyesi kuruldu.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, 50 kişinin mağdur olduğu bir gıda firmasıyla ilgili zehirlenme olayı sonrası "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan açılan dosyada 10 uzlaştırmacı görevlendirdi.

        Çalışmalar sonucunda firma ve mağdurların anlaşması üzerine Canik BİLSEM'de teknoloji ve tasarım atölyesi kurulmasına karar verildi.

        Atölyenin açılışında konuşan Canik Kaymakamı Şeref Aydın, uzlaştırmanın eğitim üzerinde gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Aydın, "Başsavcılığımızın uzlaştırma biriminin destekleriyle bir teknoloji tasarım sınıfımızı açtık. Çocuklarımızın geleceğine çok güzel bir yatırım. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, uzlaştırma biriminin 2016'dan itibaren faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

        Uzlaştırmanın toplumsal barışı inşa ettiğini ve kurulan atölyenin de bunun bir göstergesi olduğunu söyleyen Kılıç, "Samsun Canik Bilim ve Sanat Merkezi'nde teknoloji ve tasarım atölyesi kurulmasına yönelik bu adım hukukun sadece yaptırım değil aynı zamanda değer üreten bir mekanizma olduğunu göstermektedir. Bugün burada taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan toplam 50 müşteki uzlaşma yönünde beyanda bulunarak Canik Bilim ve Sanat Merkezi'ne teknoloji ve tasarım atölyesi kurulmasına vesile olmuşlardır. 2026 yılında geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sunacak olan bu merkeze yapay zeka yazım ve programlama üretebilme kapasitesine sahip son sistem donanımlı 12 bilgisayar ile teknoloji ve tasarım atölyesinin kurulması şeklinde çok anlamlı bir adım gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kılıç, "Samsun'dan yükselen bu adalet ve sorumluluk adımı uzlaştırmanın çağdaş ceza adalet sistemindeki vazgeçilmez yerini bir kez daha ortaya koymaktadır." diye konuştu.

        Törene, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, uzlaştırmacılar, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar

        Benzer Haberler

        Havza Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarından kan bağışı
        Havza Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarından kan bağışı
        Vezirköprü'de çocuklara ve ihtiyaç sahiplerine sosyal destek
        Vezirköprü'de çocuklara ve ihtiyaç sahiplerine sosyal destek
        Atakum Meclisi'nde 12 madde komisyonlara gönderildi
        Atakum Meclisi'nde 12 madde komisyonlara gönderildi
        Motosikletin çarptığı yaya yaralandı
        Motosikletin çarptığı yaya yaralandı
        Balık kafesi yırtıldı, oltasını alan sahile koştu
        Balık kafesi yırtıldı, oltasını alan sahile koştu
        Samsunspor, Fenerbahçe karşılaşması için Adana'ya hareket etti
        Samsunspor, Fenerbahçe karşılaşması için Adana'ya hareket etti