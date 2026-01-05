Samsun'da tarafların uzlaşmasıyla çocuklar için yapay zeka atölyesi kuruldu

Samsun'da, "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçuna ilişkin dosya kapsamında tarafların uzlaşmasıyla Canik Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) yapay zeka çalışmalarının yapılacağı teknoloji ve tasarım atölyesi kuruldu.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, 50 kişinin mağdur olduğu bir gıda firmasıyla ilgili zehirlenme olayı sonrası "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan açılan dosyada 10 uzlaştırmacı görevlendirdi.

Çalışmalar sonucunda firma ve mağdurların anlaşması üzerine Canik BİLSEM'de teknoloji ve tasarım atölyesi kurulmasına karar verildi.

Atölyenin açılışında konuşan Canik Kaymakamı Şeref Aydın, uzlaştırmanın eğitim üzerinde gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Aydın, "Başsavcılığımızın uzlaştırma biriminin destekleriyle bir teknoloji tasarım sınıfımızı açtık. Çocuklarımızın geleceğine çok güzel bir yatırım. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, uzlaştırma biriminin 2016'dan itibaren faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

Uzlaştırmanın toplumsal barışı inşa ettiğini ve kurulan atölyenin de bunun bir göstergesi olduğunu söyleyen Kılıç, "Samsun Canik Bilim ve Sanat Merkezi'nde teknoloji ve tasarım atölyesi kurulmasına yönelik bu adım hukukun sadece yaptırım değil aynı zamanda değer üreten bir mekanizma olduğunu göstermektedir. Bugün burada taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan toplam 50 müşteki uzlaşma yönünde beyanda bulunarak Canik Bilim ve Sanat Merkezi'ne teknoloji ve tasarım atölyesi kurulmasına vesile olmuşlardır. 2026 yılında geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sunacak olan bu merkeze yapay zeka yazım ve programlama üretebilme kapasitesine sahip son sistem donanımlı 12 bilgisayar ile teknoloji ve tasarım atölyesinin kurulması şeklinde çok anlamlı bir adım gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılıç, "Samsun'dan yükselen bu adalet ve sorumluluk adımı uzlaştırmanın çağdaş ceza adalet sistemindeki vazgeçilmez yerini bir kez daha ortaya koymaktadır." diye konuştu.