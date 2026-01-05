Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        SAMDOB "Bastien ve Bastienne" operasını sanatseverlerle buluşturacak

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Avusturyalı besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın bestelediği "Bastien ve Bastienne" eserini sahneleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 21:50 Güncelleme: 05.01.2026 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        SAMDOB "Bastien ve Bastienne" operasını sanatseverlerle buluşturacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Avusturyalı besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın bestelediği "Bastien ve Bastienne" eserini sahneleyecek.

        Mozart'ın 1768 yılında bestelediği komik opera türlerinden biri olarak gösterilen "Bastien ve Bastienne" operası, Samsun'da yeniden izleyiciyle buluşacak.

        Librettosunu Friedrich Wilhelm Weiskern, Johann Heinrich Friedrich Müller ve Johann Andreas Schachtner'in kaleme aldığı eserde iki genç aşık olan "Bastien ve Bastienne"nin komik ve romantik maceraları yer alıyor.

        Rejisör Cenk Bıyık'ın yönetiminde sahnelenecek eserde, "Bastien ve Bastienne"nin, bugünün dünyasındaki aşkları minik bir kafede geçmekte. Diego Moccia'nın müzik sorumlusu olarak yer alacağı eserde dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, kostümleri Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyonu ise Murat Turgut imzasını taşıyor.

        "Bastien ve Bastienne" operası 6 Ocak Salı günü saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar

        Benzer Haberler

        Samsun'da tarafların uzlaşmasıyla çocuklar için yapay zeka atölyesi kuruldu
        Samsun'da tarafların uzlaşmasıyla çocuklar için yapay zeka atölyesi kuruldu
        Havza Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarından kan bağışı
        Havza Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarından kan bağışı
        Vezirköprü'de çocuklara ve ihtiyaç sahiplerine sosyal destek
        Vezirköprü'de çocuklara ve ihtiyaç sahiplerine sosyal destek
        Atakum Meclisi'nde 12 madde komisyonlara gönderildi
        Atakum Meclisi'nde 12 madde komisyonlara gönderildi
        Motosikletin çarptığı yaya yaralandı
        Motosikletin çarptığı yaya yaralandı
        Balık kafesi yırtıldı, oltasını alan sahile koştu
        Balık kafesi yırtıldı, oltasını alan sahile koştu