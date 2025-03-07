Samsun'da polis ekipleri çadırda kalan kişiyi otele yerleştirdi

Samsun'un Kavak ilçesinde polis ekipleri, yol kenarında eski bir çadırda kalan kişiyi otele yerleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece güzergah kontrolü sırasında Samsun Ankara kara yolu 35. kilometrede, yol kenarında derme çatma eski bir çadır olduğunu fark etti.

Çadırı kontrol eden ekipler, Hamit Paslıoğlu'na ulaştı.

Rize'den bisikletle yola çıkarak 15 günde Kavak ilçesine ulaşan Paslıoğlu'nun, Balıkesir'in Ayvalık ilçesine gittiği ve parası olmadığı için yolculuğunu bisikletle yapmak zorunda kaldığı öğrenildi.

Polis ekiplerince karnı doyurulan Paslıoğlu, kent merkezindeki bir otele yerleştirildi.