Ladik Kemal Kaplan Huzurevi'nde iftar programı düzenlendi
Ladik Kemal Kaplan Huzurevi'nde iftar programı düzenlendi.
Ladik Kemal Kaplan Huzurevi'nde iftar programı düzenlendi.
İftara Ladik Kaymakam Vekili Muhammet Özbalta, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Huzurevi Müdürü Mehmet Öksüz, Ladik Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Volkan Yücel ve huzurevi sakinleri katıldı.
Huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenen konuklar, sohbet edip, bir istekleri olup olmadığını sordu.
İftarın ardından Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.
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