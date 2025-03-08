Ladik Kemal Kaplan Huzurevi'nde iftar programı düzenlendi.

Huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenen konuklar, sohbet edip, bir istekleri olup olmadığını sordu.

İftara ​​​​​​​Ladik Kaymakam Vekili Muhammet Özbalta, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Huzurevi Müdürü Mehmet Öksüz, Ladik Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Volkan Yücel ve huzurevi sakinleri katıldı.

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