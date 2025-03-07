Samsun'da üzerinde 1 kilo 205 gram uyuşturucu bulunan kadın tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde üzerinde 1 kilo 205 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen kadın tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde üzerinde 1 kilo 205 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen kadın tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka ilden Bafra'ya gelen F.Ö'yü (66), şüphe üzerine İshaklı Mahallesi'nde durdurdu.
Kadının üst aramasında, 1 kilo 205 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Şüphelinin ilçedeki ikametinde ise uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 3 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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