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        Samsun'da üzerinde 1 kilo 205 gram uyuşturucu bulunan kadın tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde üzerinde 1 kilo 205 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen kadın tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 18:17 Güncelleme: 07.03.2025 - 18:20
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        Samsun'da üzerinde 1 kilo 205 gram uyuşturucu bulunan kadın tutuklandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde üzerinde 1 kilo 205 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen kadın tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka ilden Bafra'ya gelen F.Ö'yü (66), şüphe üzerine İshaklı Mahallesi'nde durdurdu.

        Kadının üst aramasında, 1 kilo 205 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Şüphelinin ilçedeki ikametinde ise uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 3 hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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