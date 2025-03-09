Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Uğur Sarı, Erkan Akbulut
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Drongelen, Benasser, Soner Aydoğdu, Moundilmadji, Ntcham, Emre Kılınç, Bola, Schindler, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift
Adana Demirspor: Murat Uğur Eser (Dk. 23 Vedat Karakuş), Tayfun Aydoğan, Yusuf Barası, İzzet Çelik, Bünyamin Balat, Aksel Aktaş, Abdulsamet Burak, Burhan Ersoy, Salih Kavrazlı, Tolga Kalender, Muanza
Goller: Dk. 5 ve Dk. 11 Soner Aydoğdu (Reeder Samsunspor), Dk. 29 Salih Kavrazlı (Adana Demirspor)
SAMSUN
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