Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Uğur Sarı, Erkan Akbulut
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Van Drongelen, Benasser, Soner Aydoğdu (Dk. 90+2 Soner Gönül), Moundilmadji, Ntcham (Dk. 74 Dimata), Emre Kılınç (Dk. 74 Tait), Bola, Schindler (Dk. 74 Muja), Zeki Yavru, Yunus Emre Çift
Adana Demirspor: Murat Uğur Eser (Dk. 23 Vedat Karakuş), Tayfun Aydoğan, Yusuf Barası, İzzet Çelik, Bünyamin Balat, Aksel Aktaş (Dk. 72 Aimbetov), Abdulsamet Burak, Burhan Ersoy (Dk. 66 Ozan Demirbağ), Salih Kavrazlı, Tolga Kalender, Maestro
Goller: Dk. 5 ve 11 Soner Aydoğdu, Dk. 62 Emre Kılınç (Reeder Samsunspor), Dk. 29 Salih Kavrazlı, Dk. 80 Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 48 Maestro, Dk. 83 Abdulsamet Burak, Dk. 90 Mustafa Alper Avcı (Teknik direktör) (Adana Demirspor), Dk. 50 Ntcham (Reeder Samsunspor)
SAMSUN
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