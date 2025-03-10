Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Okul yemekhanelerindeki artıklar sahipsiz hayvanlara gidecek

        Vezirköprü Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile ilçedeki pansiyonlu okulların yemekhanelerinde oluşan yemek artıkları sahipsiz hayvanlara ulaştırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 13:10 Güncelleme: 10.03.2025 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okul yemekhanelerindeki artıklar sahipsiz hayvanlara gidecek
        ABONE OL

        Vezirköprü Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile ilçedeki pansiyonlu okulların yemekhanelerinde oluşan yemek artıkları sahipsiz hayvanlara ulaştırılacak.

        Vezirköprü Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yeni protokole imza attı.

        Protokole göre, Vezirköprü'deki pansiyonlu okulların yemekhanelerinde oluşan yemek artıkları toplanıp Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Evindeki hayvanlara ulaştırılacak.

        Vezirköprü Belediyesinde gerçekleşen imza törenine Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Milli Eğitim Şube Müdürü Erkan Ulaşır ve Veteriner Hekim Onur Aydın katıldı.

        İmza töreninden sonra konuşan Başkan Gül, "Bu protokol ile hem yiyecek israfının önüne geçip hem de sokak canlarımızın beslenmesine katkı sağlayacağız. Hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini döven şüpheli: Öldürmedim ama yakında öldüreceğim
        Eşini döven şüpheli: Öldürmedim ama yakında öldüreceğim
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Radyoaktif kurşun açık alanda! Eski fabrikanın atıkları izinsiz döküldü
        Radyoaktif kurşun açık alanda! Eski fabrikanın atıkları izinsiz döküldü
        Trudeau nasıl bu noktaya geldi?
        Trudeau nasıl bu noktaya geldi?
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı

        Benzer Haberler

        Samsun'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişi, eşini darbettiği iddia...
        Samsun'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişi, eşini darbettiği iddia...
        Eşini döven şüpheli: Öldürmedim ama yakında öldüreceğim
        Eşini döven şüpheli: Öldürmedim ama yakında öldüreceğim
        19 Mayıs ilçesinde gıda denetimi yapıldı
        19 Mayıs ilçesinde gıda denetimi yapıldı
        Oyun salonunda kumar oynayanlara 332 bin lira ceza
        Oyun salonunda kumar oynayanlara 332 bin lira ceza
        Samsun'da kumar oynayan 36 kişiye 332 bin 832 lira ceza kesildi
        Samsun'da kumar oynayan 36 kişiye 332 bin 832 lira ceza kesildi
        Terme'de kahverengi kokarca ile ilaçlı mücadele başladı
        Terme'de kahverengi kokarca ile ilaçlı mücadele başladı