Okul yemekhanelerindeki artıklar sahipsiz hayvanlara gidecek
Vezirköprü Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile ilçedeki pansiyonlu okulların yemekhanelerinde oluşan yemek artıkları sahipsiz hayvanlara ulaştırılacak.
Vezirköprü Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile ilçedeki pansiyonlu okulların yemekhanelerinde oluşan yemek artıkları sahipsiz hayvanlara ulaştırılacak.
Vezirköprü Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yeni protokole imza attı.
Protokole göre, Vezirköprü'deki pansiyonlu okulların yemekhanelerinde oluşan yemek artıkları toplanıp Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Evindeki hayvanlara ulaştırılacak.
Vezirköprü Belediyesinde gerçekleşen imza törenine Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Milli Eğitim Şube Müdürü Erkan Ulaşır ve Veteriner Hekim Onur Aydın katıldı.
İmza töreninden sonra konuşan Başkan Gül, "Bu protokol ile hem yiyecek israfının önüne geçip hem de sokak canlarımızın beslenmesine katkı sağlayacağız. Hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.
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