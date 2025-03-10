Okul yemekhanelerindeki artıklar sahipsiz hayvanlara gidecek

İmza töreninden sonra konuşan Başkan Gül, "Bu protokol ile hem yiyecek israfının önüne geçip hem de sokak canlarımızın beslenmesine katkı sağlayacağız. Hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Protokole göre, Vezirköprü'deki pansiyonlu okulların yemekhanelerinde oluşan yemek artıkları toplanıp Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Evindeki hayvanlara ulaştırılacak.

Vezirköprü Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile ilçedeki pansiyonlu okulların yemekhanelerinde oluşan yemek artıkları sahipsiz hayvanlara ulaştırılacak.

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