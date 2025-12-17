Alaçam ilçesinde karla mücadele çalışması yapıldı

Samsun'un Alaçam ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası karla mücadele çalışması yürütüldü.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Alaçam Belediyesi ve Karayolları ekipleri tarafından Kızlan bölgesinde kar küreme ve yol açma çalışmaları yapılıyor.

Alaçam-Durağan kara yolunda kar yağışı nedeniyle bir tır yolda kaldı. Umutlu Mahallesi'nde ise devrilen ağaç, yapılan çalışmanın ardından kaldırıldı.

Karla mücadele çalışmalarını inceleyen Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Kızlan mevkisinde kar yağışı bulunduğunu belirterek, "Yaklaşık 25 santimetre kar mevcut. Alaçam ve Büyükşehir belediyesi ekipleri sahada yol açma çalışmalarına devam etmektedir. Kapalı yolumuz bulunmamaktadır. Hayat normal akışıyla devam etmektedir. İnşallah sezonu kazasız belasız şekilde tamamlarız." ifadelerini kullandı.