Salıpazarı Anadolu Lisesinin kız masa tenisi takımı il birincisi oldu

Samsun Okçuluk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada mücadele eden Salıpazarı Anadolu Lisesi kız masa tenisi takımı, final müsabakasında Canik Borsa Anadolu Lisesini 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şubesi tarafından düzenlenen gençler masa tenisi turnuvasında Salıpazarı Anadolu Lisesi kız masa tenisi takımı il birincisi oldu.

