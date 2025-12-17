19 Mayıs'ta kadın çiftçilere tarımsal bilgilendirme toplantısı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kadın çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, Müdürlükte görevli teknik personel tarafından çiftçilere kokarca ile mücadele, tarım sigortaları (TARSİM), tarımsal desteklemeler ve güncel tarımsal uygulamalar hakkında detaylı bilgiler verildi.

Toplantıda özellikle son yıllarda tarımsal üretimde önemli zararlara neden olan kahverengi kokarca ile mücadele yöntemleri üzerinde durulurken, üreticilerin tarım sigortalarından etkin şekilde faydalanabilmesi ve devlet desteklerinden doğru şekilde yararlanabilmesi konularında bilgilendirme yapıldı.

Kadın çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.