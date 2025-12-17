Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun Teknopark bölgenin teknoloji ve inovasyon gücünü artırıyor

        Samsun Teknopark, AR-GE ve inovasyon odaklı yapısıyla Karadeniz Bölgesi'nin teknoloji ve girişimcilik ekosisteminde önemli bir merkez olmayı sürdürüyor.

        Giriş: 17.12.2025 - 09:43 Güncelleme: 17.12.2025 - 09:46
        Samsun Teknopark bölgenin teknoloji ve inovasyon gücünü artırıyor
        Samsun Teknopark, AR-GE ve inovasyon odaklı yapısıyla Karadeniz Bölgesi'nin teknoloji ve girişimcilik ekosisteminde önemli bir merkez olmayı sürdürüyor.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yazılım ve bilişimden medikal sağlık teknolojilerine, makine ve teçhizattan tarım teknolojilerine kadar birçok alanda faaliyet gösteren 141 firma ve girişimci, Samsun Teknopark bünyesinde çalışma yürütüyor.

        Firmalar, geliştirdikleri projelerle bölge ekonomisine yüksek katma değer sağlıyor.

        Teknopark'ta bugüne kadar 395 AR-GE projesi tamamlanırken, 181 proje ise devam ediyor.

        Sağlık teknolojileri, yapay zeka, biyoteknoloji ve ileri üretim teknolojileri gibi alanlarda yürütülen projeler, yenilikçi ürün ve çözümler ortaya koyuyor.

        Girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla oluşturulan girişim ofisleri, erken aşamadaki iş fikirlerinin hayata geçirilmesine destek oluyor. Bu yapı sayesinde her yıl çok sayıda yenilikçi girişim teknoloji ekosistemine kazandırılıyor.

        Samsun Teknopark firmaları, geliştirdikleri ürün ve teknolojilerle uluslararası pazarlara açılarak bölge ihracatına da katkı sağlıyor. Özellikle yazılım, medikal ve makine sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların küresel ölçekte rekabet edebilir seviyeye ulaştığı ifade ediliyor.

        Teknopark bünyesinde bini aşkın nitelikli AR-GE personeli istihdam edilirken, bu insan kaynağı bölgenin teknoloji üretim kapasitesini ve nitelikli iş gücünü artırıyor.

