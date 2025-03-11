Samsun'da 250 bin makaron ele geçirildi
Samsun'da 250 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da 250 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat üzerine merkez İlkadım ilçesinde takip edilen bir aracı durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, 250 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
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