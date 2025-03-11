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        Samsun'da 250 bin makaron ele geçirildi

        Samsun'da 250 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 11:52 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:54
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        Samsun'da 250 bin makaron ele geçirildi
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        Samsun'da 250 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat üzerine merkez İlkadım ilçesinde takip edilen bir aracı durdurdu.

        Araçta arama yapan ekipler, 250 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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