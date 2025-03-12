Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Biri silah tamir atölyesi üç adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 2 silah namlusu, 2 sürgü,

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ile Silah ve Patlayıcı Maddeler şubeleri ekipleri, Ö.P. (48) ve B.G'nin (35) kaçak silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.