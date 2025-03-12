Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 2 zanlı yakalandı.
Samsun'un Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen kaçak silah ticareti operasyonunda 2 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ile Silah ve Patlayıcı Maddeler şubeleri ekipleri, Ö.P. (48) ve B.G'nin (35) kaçak silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Biri silah tamir atölyesi üç adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 2 silah namlusu, 2 sürgü,
2 gövde, 1 şarjör, 19 fişek, 3 tabanca ve tüfek ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan Ö.P. ve B.G. Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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