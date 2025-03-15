Samsun'da 15 bin ihtiyaç sahibine ramazanda 60 milyon lira destek sağlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesince ramazan ayında 15 bin kişiye 60 milyon liralık yardım gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ramazanın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna uygun olarak ihtiyaç sahiplerine sosyal desteklerin sürdüğü belirtildi.

Ramazan boyunca Cumhuriyet Meydanı'nda belediye tarafından kurulan iftar çadırında ve 153 restoranların tamamında vatandaşların ağırlandığı aktarılan açıklamada, "Ramazan boyunca her gün 4 ayrı noktada ücretsiz iftar ikramı sunan Samsun Büyükşehir Belediyesi, günde ortalama 5 bin kişiye iftar veriyor. Bir yandan da Büyükşehir Belediyesince 17 ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara da günlük 5 bin sıcak yemek gönderiliyor. Büyükşehirin iftar sofralarında günde 10 bin kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ramazan süresince 15 bin ihtiyaç sahibine toplamda 60 milyon liralık yardım yapıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, şunları kaydetti:

"Bu yıl Samsun'da ramazanı en güzel şekilde yaşıyoruz. 'On bir ayın sultanı' olan ramazanda bir taraftan kültürel etkinliklerle hemşehrilerimizin yanında oluyor, bir taraftan da sosyal belediyeciliğin gereklerini yerine getirerek desteğimizi sürdürüyoruz. Kurulan iftar sofralarımızda gönülleri buluşturuyoruz. Samsun olarak birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerini sergilemek adına Temel İhtiyaç Destek kartlarımızla hemşehrilerimizin yanında oluyoruz."