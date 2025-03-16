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        MHP Havza ilçe yönetiminden kırsal mahalle ziyaretleri

        MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri ramazan ayı dolayısıyla kırsal mahallelere ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 10:08 Güncelleme: 16.03.2025 - 10:21
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        MHP Havza ilçe yönetiminden kırsal mahalle ziyaretleri
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        MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri ramazan ayı dolayısıyla kırsal mahallelere ziyaretler gerçekleştirdi.

        Ziyaretler kapsamında MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ve beraberindekiler, ilk olarak Kale Mahallesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

        MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel mahalle sakinleri ile bir araya gelerek sohbet etti.

        MHP İlçe Başkanı Yüksel ve beraberindekiler daha sonra Kocapınar Mahallesini ziyaret ederek burada mahalle muhtarı Seyfi Kaya ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

        MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel burada yapmış olduğu konuşmada, MHP olarak her daim Cumhur İttifakının birliği için çalıştıklarını ifade etti.

        MHP olarak vatandaşın huzuru için her zaman üstlerine düşeni yaptıklarını ifade eden Yüksel, şunları kaydetti:

        "Ramazan ayının birleştirici gücü ile inşallah ilçemiz, bölgemiz ve ülkemiz için her daim birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Her zaman önceliğimiz ülkemiz. Rabbim mübarek ramazan ayının hürmetine azımızı arttırmayı, arttırdığımızı paylaşmayı nasip etsin. Bu vesile ile yaklaşan Kadir Gecemiz ve Ramazan Bayramımız mübarek olsun."

        Galeri
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