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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 14:39 Güncelleme: 16.03.2025 - 14:39
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere baskın gerçekleştirdi.

        Polis ekiplerinin, şüpheliler E.Y. (20) ve S.A.K'nin (35) üst ve ikametlerinde yaptıkları aramada, 1124 sentetik ecza hapı ve 19,46 gram kokain ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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