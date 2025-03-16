Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere baskın gerçekleştirdi.
Polis ekiplerinin, şüpheliler E.Y. (20) ve S.A.K'nin (35) üst ve ikametlerinde yaptıkları aramada, 1124 sentetik ecza hapı ve 19,46 gram kokain ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.
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