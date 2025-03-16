İlkadım'da "AK Gençlik" buluşması

İlkadım'da AK Parti İlkadım Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından AK Gençlik buluşması gerçekleştirildi.

Anadolu Mahallesindeki bir pastanede düzenlenen programda konuşan İlkadım Gençlik Kolları Başkanı Furkan Sonses, ramazan ayının birlik ve beraberliğini gençlere yansıtmak için "Çay Bizden Sohbet Sizden" sloganlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Sonses, çay ve müzik eşliğinde mahalle gençleriyle muhabbet ettiklerin ifade ederek, "Gençler bizi çok güzel ağırladı onlar ile böyle bir ortamda bir ayara gelmek bizim için onur vericiydi. Dokunabileceğimiz her gence ulaşmak için AK Gençlik olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcı gençlerin görüş ve önerileri dinlendi.

Programa Anadolu Mahallesi Muhtarı Mehmet Ertaş, partililer ve mahalle sakinleri katıldı.