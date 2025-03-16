Samsun'da dereye yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.
Mustafa A. idaresindeki 55 APH 486 plakalı otomobil, Kirazbucağı Mahallesi mevkisinde beton direğe çarptıktan sonra dereye yuvarlandı.
Kazada otomobil sürücüsü Mustafa A. ile otomobilde bulunan Ahmet S, Aleyna A, Sevgi A. ve Yalçın A. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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