Samsun'da MHP İl Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanlığı tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre Salonu'nda düzenlenen iftar programında konuşan MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, yaklaşan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüne vurgu yaparak, "Çanakkale Zaferi’nde şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Mucur, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, "Bugün burada hep birlikte iftar yapmamıza vesile olan Cenab-ı Hakk’a ne kadar şükretsek azdır. Rabbim bizleri daha nice ramazanlara kavuşturmayı nasip etsin inşallah. Böyle anlamlı bir akşamda bizleri yalnız bırakmadığınız için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın gücüne de vurgu yapan Mucur, "Liderimizin ve Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, Cumhur İttifakı sonsuza kadar bir ve birlikte olacaktır." diye konuştu.

İftar programına MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, MHP MYK Üyesi Mustafa Çavuş, MHP MDK Üyesi Ceyhun Çatalsakal, ilçe başkanları, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Gökhan Yaşar, kurum müdürleri, STK temsilcileri, gaziler ve teşkilat mensupları katıldı.