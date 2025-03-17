İlkadım Belediyesinden kahverengi kokarca ile mücadeleye destek

İlkadım Belediyesi, tarım zararlısı kahverengi kokarca ile mücadelede çiftçilere ilaç desteğinde bulundu.

İlkadım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından temin edilen ilaçlar, İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Alaattin Er tarafından, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Çalışıcı'ya teslim edildi.

Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, kahverengi kokarcanın son yıllarda tarımsal üretime büyük zarar verdiğini belirterek, "Ülkemizde özellikle son yıllarda kahverengi kokarca ile zorlu bir mücadele sürdürülüyor. İlçemizde de görülen bu tarım zararlısıyla hem çiftçilerimizin hem de kamu kurumlarının etkin ve kararlı mücadelesi devam ediyor. Üreticilerimizin zirai mücadelesine katkı sağlamak amacıyla İlkadım Belediyesi olarak kahverengi kokarca imha ilacı temin ettik. Bu ilaçları, kahverengi kokarca ile mücadelede koordineli çalışmalar yürüttüğümüz İlkadım İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne, üreticilerimize ulaştırılmak üzere teslim ettik. Tarım zararlısının ilçemizde yayılım göstermemesi amacıyla yaptığımız bu çalışmanın, zararlının popülasyonunun azalmasında etkili olacağını umuyoruz. İlkadım Belediyesi olarak, tarımsal faaliyetlerde çiftçi ve üreticilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.