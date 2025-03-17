Havza Belediyesi ramazan etkinlikleri sürüyor

Havza Belediyesi'nin ramazan ayında düzenlendiği "Ramazan Etkinlikleri"nin dördüncüsü gerçekleştirildi.

Belediye tarafından düzenlenen ve 5 gün devam edecek olan etkinliklerinin dördüncüsü teravih namazı sonrası palyaço ve illüzyon gösterisi ile başladı.

Çocuklar, palyaço ve illüzyon gösterisini gösterileri büyük bir ilgi ile izledi.

Etkinlik ilahi konseri sona erdi.

Etkinlikte konuşan Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, “İnşallah hep birlikte ramazan bayramını karşılayacağız. Rabbim şimdiden tutmuş olduğunuz oruçları ve yapmış olduğunuz ibadetleri kabul eylesin.” dedi.