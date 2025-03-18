Samsun'da beton mikseriyle çarpışan sürücü kursu eğitim aracındaki 3 kişi yaralandı
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde beton mikseriyle çarpışan sürücü kursu eğitim aracındaki 3 kişi yaralandı.
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde beton mikseriyle çarpışan sürücü kursu eğitim aracındaki 3 kişi yaralandı.
Aday sürücü C.T'nin kullandığı 55 AID 478 plakalı sürücü kursu eğitim aracı ile M.T. idaresindeki 06 CPS 89 plakalı beton mikseri, Toybelen Mahallesi 1207 Sokak'ta çarpıştı.
Kazada C.T, otomobilde bulunan eğitmen İ.A. ile bir kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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