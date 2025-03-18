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        Samsun'da beton mikseriyle çarpışan sürücü kursu eğitim aracındaki 3 kişi yaralandı

        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde beton mikseriyle çarpışan sürücü kursu eğitim aracındaki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 13:00 Güncelleme: 18.03.2025 - 13:10
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        Samsun'da beton mikseriyle çarpışan sürücü kursu eğitim aracındaki 3 kişi yaralandı
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        Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde beton mikseriyle çarpışan sürücü kursu eğitim aracındaki 3 kişi yaralandı.

        Aday sürücü C.T'nin kullandığı 55 AID 478 plakalı sürücü kursu eğitim aracı ile M.T. idaresindeki 06 CPS 89 plakalı beton mikseri, Toybelen Mahallesi 1207 Sokak'ta çarpıştı.

        Kazada C.T, otomobilde bulunan eğitmen İ.A. ile bir kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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