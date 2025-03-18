Samsun'da, 13 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında "yağma" suçundan 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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