Havza Belediyesinin ramazan etkinlikleri devam ediyor
Havza Belediyesi tarafından ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler devam ediyor.
Havza Belediyesi tarafından ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler devam ediyor.
Ramazan etkinliklerinin beşincisi teravih namazı sonrası Hacivat Karagöz gösterisi ile başladı.
İllüzyon ve palyaço gösterileri ile devam eden etkinlikte, çocuklar için çeşitli yarışmalar düzenlendi.
Etkinliklerin beşincisi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeni ile kahramanlık türkülerinin seslendirildiği konserle sona erdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.