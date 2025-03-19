Havza Belediyesinin ramazan etkinlikleri devam ediyor

Havza Belediyesi tarafından ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Ramazan etkinliklerinin beşincisi teravih namazı sonrası Hacivat Karagöz gösterisi ile başladı.

İllüzyon ve palyaço gösterileri ile devam eden etkinlikte, çocuklar için çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Etkinliklerin beşincisi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeni ile kahramanlık türkülerinin seslendirildiği konserle sona erdi.