Samsun'da çay ocağında uyuşturucu satan 2 şüpheli yakalandı

Canik ilçesindeki çay ocağına düzenlenen operasyonda, valiz içinde 8 bin 456 sentetik ecza hap ve pompalı tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, R.T. (41) ve H.G'nin (24) yeni açtıkları çay ocağında uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.