Samsun'un Ladik ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Samsun'un Ladik ilçesinde kar yağışı nedeniyle 20 Mart Perşembe günü eğitime ara verildiği bildirildi.
Samsun'un Ladik ilçesinde kar yağışı nedeniyle 20 Mart Perşembe günü eğitime ara verildiği bildirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "İlçemizde seyreden olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Mart 2025 Perşembe günü tüm kademe ve türlerde 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve çocuğu kreş veya anaokuluna giden kadın personelin de 1 gün izinli sayılacağı kaydedildi.
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