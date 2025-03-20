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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde eğitime ara verildi

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilirken, Yeşilyurt ilçesinde ise taşımalı eğitim tatil edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 09:51 Güncelleme: 20.03.2025 - 09:51
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde eğitime ara verildi
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilirken, Yeşilyurt ilçesinde ise taşımalı eğitim tatil edildi.

        Kaymakamlık sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamalarda, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

        Açıklamalarda, olumsuz hava şartları nedeniyle Başçiftlik'te tüm eğitime, Yeşilyurt'ta ise taşımalı eğitime yarın ara verildiği duyuruldu.

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