Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde eğitime ara verildi

Açıklamalarda, olumsuz hava şartları nedeniyle Başçiftlik'te tüm eğitime, Yeşilyurt'ta ise taşımalı eğitime yarın ara verildiği duyuruldu.

Kaymakamlık sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamalarda, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilirken, Yeşilyurt ilçesinde ise taşımalı eğitim tatil edildi.

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