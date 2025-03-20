Samsun'dan kısa kısa

İftardan sonra konuşma yapan Başkan Cömert, "Bizler Yesevi Hareketi olarak sizlerin daima yanındayız. Sizlerden tek isteğimiz okullarınızı bitirip bu ülkeye faydalı birer birey olmanız." ifadelerini kullandı.

Dualar ile oruçlar açıldıktan sonra hep birlikte iftar yapıldı.

Bir restoranda düzenlenen iftara, Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kınay, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Yesevi Hareketi Samsun İl Başkanı İlhan Cömert, Yesevi Hareketi üyeleri, öğrenciler ve öğretim elemanları katıldı.

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