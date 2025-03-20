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        Samsun'dan kısa kısa

        Vezirköprü ilçesinde, Samsun Yesevi Hareketi, Vezirköprü Meslek Yüksekokulu öğrencilerine iftar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 11:36 Güncelleme: 20.03.2025 - 11:40
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        Samsun'dan kısa kısa
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        Vezirköprü ilçesinde, Samsun Yesevi Hareketi, Vezirköprü Meslek Yüksekokulu öğrencilerine iftar verdi.

        Bir restoranda düzenlenen iftara, Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kınay, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Yesevi Hareketi Samsun İl Başkanı İlhan Cömert, Yesevi Hareketi üyeleri, öğrenciler ve öğretim elemanları katıldı.

        Dualar ile oruçlar açıldıktan sonra hep birlikte iftar yapıldı.

        İftardan sonra konuşma yapan Başkan Cömert, "Bizler Yesevi Hareketi olarak sizlerin daima yanındayız. Sizlerden tek isteğimiz okullarınızı bitirip bu ülkeye faydalı birer birey olmanız." ifadelerini kullandı.

        - Genç Bafraspor ile 1930 Bafraspor berabere kaldı

        Samsun Süper Amatör Ligi 5.inci hafta Play-Off maçında 1930 Bafraspor ile Genç Bafraspor berabere kaldı.

        Bafra Şehir Stadı'nda oynanan maçı Erdem Mertoğlu, Sezgin Şahbaz, ve Sefa Tekin hakem üçlüsü yönetti.

        Maçta, 1930 Bafraspor ile Genç Bafraspor 1-1 berabere sahadan ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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