Vezirköprü'de kar yağışı

Jandarma ekiplerince Köprübaşı mevkiinde durdurulan araçlar 860 rakımlı Güvenbeli mevkiinde kara yolları ekiplerince yapılan kar kürüme çalışmaları sonrası ulaşımı kontrolü olarak sağladı.

Vezirköprü'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezi ve yüksek kesimlerinde etkili oldu.

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