Samsun Devlet Opera ve Balesi "Masal Şatosu" müzikalini sahneledi

On dört şarkının yer aldığı müzikale minik seyirciler ilgi gösterdi.

"Uyuyan Güzel" masalından esinlenen, prensini beklemek yerine onu aramak için yola çıkan prensesi konu edinen müzikal, eserin yazarlarından Şahan Gürkan'ın rejisiyle sahneye konuldu.

Şahan Gürkan ve Cennet Türker'in yazdığı, Çelik Kasapoğlu'nun bestesini yaptığı müzikali çocuklar, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izledi.

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