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        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Masal Şatosu" müzikalini sahneledi

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Masal Şatosu" müzikalini yeniden minik sanatseverlerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 13:21 Güncelleme: 20.03.2025 - 13:28
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Masal Şatosu" müzikalini sahneledi
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        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Masal Şatosu" müzikalini yeniden minik sanatseverlerle buluşturdu.

        Şahan Gürkan ve Cennet Türker'in yazdığı, Çelik Kasapoğlu'nun bestesini yaptığı müzikali çocuklar, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izledi.

        "Uyuyan Güzel" masalından esinlenen, prensini beklemek yerine onu aramak için yola çıkan prensesi konu edinen müzikal, eserin yazarlarından Şahan Gürkan'ın rejisiyle sahneye konuldu.

        Eserin koreografisi Zeynep Bengier, kostümleri Şükran Kırcı, dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyonu ise Murat Turgut'a ait.

        On dört şarkının yer aldığı müzikale minik seyirciler ilgi gösterdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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