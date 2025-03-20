TED Samsun Koleji, VEX Word Championship'te Türkiye'yi temsil edecek

VEX Robotik Türkiye Şampiyonası’nda 'Mükemmellik Ödülü’nü kazanan TED Samsun Koleji Robotics Takımı, Amerika’da düzenlenecek olan VEX World Championship’te Türkiye'yi temsil edecek.

TED Samsun Koleji, İstanbul'da Teknotürk Teknoloji işbirliğinde düzenlenen VEX Robotik Türkiye Şampiyonası’nda 'Mükemmellik Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Bu derece ile TED Samsun Robotics Takımı, dünyanın en büyük robot turnuvası olan ve Amerika'da düzenlenecek VEX World Championship’te Türkiye'yi temsil etme hakkı elde etti.

Yarışma hakkında bilgi veren kolejin genel koordinatörü Musa Kalaycı, öğrencilerin hem takım çalışmasına yatkınlıklarının gelişmesini sağladıklarını hem de stratejik düşünme ve kodlama becerilerini geliştirdiklerini söyledi.

Bilişim Teknolojileri öğretmeni Emel Bıyık ise başarının yoğun çalışma süreci, pes etmeme ve takım olabilmeyle geldiğini dile getirerek, “Öğrencilerimiz henüz ortaokul seviyesindeyken mühendislik becerilerini kazanıyorlar. Ayrıca analitik düşünme ve karşılaştıkları problemlere çözüm üretebilme becerisi geliştiriyorlar." dedi.