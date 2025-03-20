Samsun'da geleneksel LÖSEV iftarı düzenlendi

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Samsun'da kanserle mücadele eden çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenledi.

LÖSEV Genel Koordinatör Yardımcısı Nurgül Çelebi, Samsun Yelken Kulübü tesislerinde düzenlenen programda, paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikteliğin LÖSEV ile vücut bulduğunu söyledi.

LÖSEV Samsun İl Koordinatör Yardımcısı Ferhan Taşkınsu ise LÖSEV'in geleneksel iftar programında bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ve nice iftarlarda ailelerle bir arada olmak istediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı akademisyenleri müzik dinletisi sundu, Atakum Halk Eğitimi Merkezi halk oyunları ekibi de gösteri gerçekleştirdi.

Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Necmettin Aygün ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz da katıldı.