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        Samsun'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi

        Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 23:37 Güncelleme: 20.03.2025 - 23:37
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        Samsun'un bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
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        Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak ve Ladik ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, Alaçam, Atakum, Canik, Çarşamba, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme ile Yakakent ilçelerinde de taşımalı eğitim yapılmayacağı bildirildi.

        Taşımalı eğitimle okula giden öğrencilerin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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