Samsun'daki Kocadağ Yaylası'nda ilkbahar ve kış renkleri hakim oldu
Kar yağışının ardından yüksek kesimleri beyaza bürünen Kocadağ Yaylası'nın eteklerinin yeşil kalması güzel görüntüler oluşturdu.
Kar yağışının ardından yüksek kesimleri beyaza bürünen Kocadağ Yaylası'nın eteklerinin yeşil kalması güzel görüntüler oluşturdu.
Samsun'un Atakum ilçesinde her mevsim gezi rotaları arasında bulunan 1350 rakımdaki yayla, kentin doğa turizminde önemli yer tutuyor.
Off-road, yamaç paraşütü ve doğa yürüyüşü gibi pek çok doğa sporuna ev sahipliği yapan Kocadağ Yaylası, Samsun manzarasını izlemek isteyenlerin de uğrak noktaları arasında bulunuyor.
Sahile 19 kilometre uzaklıktaki yayla, gün içinde farklı mevsim yaşamak isteyenlerin tercih ettiği yerlerden biri konumunda.
Kar yağışının ardından yüksek kesimleri beyaza bürünen, etekleri yeşil kalan Kocadağ Yaylası'nın manzarası dronla görüntülendi.
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