Salıpazarı'ndaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Salıpazarı'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Salıpazarı'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
İlçenin Esatçiftliği Mahallesi’nden Salıpazarı istikametine gelen D.P. yönetimindeki 55 ZP 644 plakalı kamyonet, şarampole yuvarlandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyonette bulunan M.P. yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.
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