Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Salıpazarı'ndaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Salıpazarı'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 12:04 Güncelleme: 21.03.2025 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salıpazarı'ndaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Salıpazarı'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        İlçenin Esatçiftliği Mahallesi’nden Salıpazarı istikametine gelen D.P. yönetimindeki 55 ZP 644 plakalı kamyonet, şarampole yuvarlandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada kamyonette bulunan M.P. yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        "Bu fiyatlar pestisit kalıntı problemini artırır"
        "Bu fiyatlar pestisit kalıntı problemini artırır"
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        Para musluğunu kıstı
        Para musluğunu kıstı
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Sonunda boşandılar
        Sonunda boşandılar
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Sahte akaryakıt fişi operasyonunda gözaltılar var!
        Sahte akaryakıt fişi operasyonunda gözaltılar var!
        "ABD'de şartlar yerine oturunca iç piyasada da normal dönecek"
        "ABD'de şartlar yerine oturunca iç piyasada da normal dönecek"
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        X, Instagram ve YouTube'a erişim sorununda son durum
        X, Instagram ve YouTube'a erişim sorununda son durum
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Adem elması neden erkeklerde daha belirgin?
        Adem elması neden erkeklerde daha belirgin?

        Benzer Haberler

        Bafra'da iftara katılan çocuklara "diş kirası" verildi
        Bafra'da iftara katılan çocuklara "diş kirası" verildi
        Samsun'da kahverengi kokarcayla mücadele sürüyor
        Samsun'da kahverengi kokarcayla mücadele sürüyor
        Samsun'da uyuşturucu operasyonu; 1 gözaltı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonu; 1 gözaltı
        Canik Belediyesi'nden kar yağışına anında müdahale
        Canik Belediyesi'nden kar yağışına anında müdahale
        Samsun'da elektronik sigara görünümlü likit esrar ele geçirildi
        Samsun'da elektronik sigara görünümlü likit esrar ele geçirildi
        Genç milli bowlingciler, Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi avantajını kullan...
        Genç milli bowlingciler, Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi avantajını kullan...