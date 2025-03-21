Samsun'da kahverengi kokarca zararlısına karşı 8 ilçede 154 mahalle ilaçlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele çalışmaları kapsamında 8 ilçede 154 mahallede ilaçlama yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla kışlaklardan çıkmaya hazırlanan zararlıya karşı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'yle kahverengi kokarca böceğinin yoğunluk gösterdiği Terme, Çarşamba, Salıpazarı, Ayvacık, Tekkeköy, Canik, İlkadım ve Ondokuzmayıs ilçelerinde ilaçlama faaliyetlerine hız verdi.

Büyükşehir Belediyesi 16 araç, 16 makine ve 38 biyosidal ürün uygulayıcı personelle yürütülen çalışmalarda 8 ilçedeki 173 mahalleden 154’ünü ilaçladı. Geriye kalan 19 mahalledeki işlemlerin ise mart ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, tarımsal üretimin korunması için mücadeleye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Son dönemde kahverengi kokarca zararlısının tarım alanlarımızda yarattığı etkileri en aza indirmek için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Çiftçilerimizin sorunlarına hızlı ve etkin çözümler sunarak mahsul kaybını önlemeyi hedefliyoruz. Samsun’un verimli topraklarını korumak ve çiftçilerimizin emeğini en verimli şekilde değerlendirmek için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz."