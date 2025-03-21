Canik'te "Gönül Sofraları" özel çocuklar için kuruldu

–Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki özel gereksinimli çocuklar ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi.

Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, çocuklar için sahne gösterileri ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinliklere katılan çocuklar keyifli anlar yaşarken, Başkan Sandıkçı da onların sevincine ortak oldu.

Programın sonunda özel çocuklar ve aileleriyle birlikte iftar yapıldı.

Başkan Sandıkçı, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Benzerliklerimizle güçlendiğimiz, farklılıklarımızla zenginleştiğimiz bir yaşamın inşası için çalışıyoruz. Canik’te hayata geçirdiğimiz projelerle, çocuklarımızın ve ailelerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Programa Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu ile şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri de katıldı.