Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Canik'te "Gönül Sofraları" özel çocuklar için kuruldu

        –Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki özel gereksinimli çocuklar ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 14:41 Güncelleme: 21.03.2025 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Canik'te "Gönül Sofraları" özel çocuklar için kuruldu
        ABONE OL

        –Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki özel gereksinimli çocuklar ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi.

        Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, çocuklar için sahne gösterileri ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinliklere katılan çocuklar keyifli anlar yaşarken, Başkan Sandıkçı da onların sevincine ortak oldu.

        Programın sonunda özel çocuklar ve aileleriyle birlikte iftar yapıldı.

        Başkan Sandıkçı, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Benzerliklerimizle güçlendiğimiz, farklılıklarımızla zenginleştiğimiz bir yaşamın inşası için çalışıyoruz. Canik’te hayata geçirdiğimiz projelerle, çocuklarımızın ve ailelerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

        Programa Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu ile şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        Yunanistan kapıda vizeyi uzatıyor
        Yunanistan kapıda vizeyi uzatıyor
        İstanbul'da kanlı saldırı! Kırmızı ışıkta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da kanlı saldırı! Kırmızı ışıkta kurşun yağmuru!
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        Tüfekle balkona çıkmıştı... İkna etmeye çalışan öldü!
        Tüfekle balkona çıkmıştı... İkna etmeye çalışan öldü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        4 çocuk annesi Leyla'yı katleden kocası için istenen ceza belli oldu!
        4 çocuk annesi Leyla'yı katleden kocası için istenen ceza belli oldu!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Para musluğunu kıstı
        Para musluğunu kıstı
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Sonunda boşandılar
        Sonunda boşandılar
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti

        Benzer Haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Samsun'da kahverengi kokarca zararlısına karşı 8 ilçede 154 mahalle ilaçlan...
        Samsun'da kahverengi kokarca zararlısına karşı 8 ilçede 154 mahalle ilaçlan...
        Samsun'da "Tekne Orucu" tutan anaokulu öğrencileri iftar yaptı
        Samsun'da "Tekne Orucu" tutan anaokulu öğrencileri iftar yaptı
        Salıpazarı'ndaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Salıpazarı'ndaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Bafra'da iftara katılan çocuklara "diş kirası" verildi
        Bafra'da iftara katılan çocuklara "diş kirası" verildi
        Samsun'da kahverengi kokarcayla mücadele sürüyor
        Samsun'da kahverengi kokarcayla mücadele sürüyor