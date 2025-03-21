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        İkadım'da muhtarlar iftar programında buluştu

        –İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, mahalle muhtarları ile iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 15:04 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:07
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        İkadım'da muhtarlar iftar programında buluştu
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        –İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, mahalle muhtarları ile iftar programında bir araya geldi.

        Gazi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen iftarda, mahalle muhtarları ve aileleriyle buluşan Başkan Kurnaz, muhtarların yerel yönetimlerin temel taşı olduğunu vurguladı.

        Başkan Kurnaz, yaptığı açıklamada, "Muhtarlarımız, mahallelerimizin gözbebeğidir. Onlarla birlikte, İlkadım için önemli projelerin altına imza atıyoruz" dedi.

        İlçedeki 61 mahalle muhtarı ile koordineli bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirten Kurnaz, muhtarlarla iletişimde olduklarını belirterek, “Muhtarlarımız, mahallelerimizdeki gözümüz kulağımızdır. Sizlerle sık sık bir araya gelmeye ve ilçemizin daha iyi bir noktaya gelmesi için istişarelerde bulunmaya devam ediyoruz. İftar soframızı muhtarlarımızın kıymetli aileleri ile paylaştık. Bu manevi ayda muhtarlarımızla soframızı paylaşmak, tekrar bir arada olmak bizleri son derece mutlu etti. Katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Yerel yönetimlerimizin temel taşı olan muhtarlarımız, gözbebeğimizdir. Onlarla birlikte İlkadım için önemli işlerin altına imza atıyoruz. İlkadım Belediyesi olarak temizlikten, fen işlerine, kültürden, sosyal projelere, eğitimden, bilime birçok alanda çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarda da muhtarlarımızla daima iletişim halindeyiz. İlkadım için daha güzel işlerin altına imza atmak amacıyla, muhtarlarımızla birlikte çalışmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

        İftar programı, Başkan Kurnaz’ın muhtarlara Samsunspor forması hediye etmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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