Down sendromlu çocuklar Samsunsporlu futbolcularla buluştu

Down sendromlu çocuklar Samsunspor Nuri Asan Tesislerini ziyaret ederek, futbolcularla tanıştı.

Bafra Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü'nde, çocuklar ve aileleri için anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Belediye, Bafra'daki Down sendromlu çocukları Samsunspor Tesisleri'ne götürerek onlara unutulmaz bir gün yaşattı.

Etkinlik kapsamında çocuklar, Samsunsporlu futbolcularla tanıştı, onlarla sohbet etti.

Futbolcuların antrenmanlarını izleyen çocuklar, sahada keyifli vakit geçirdi.

Futbolcular, çocuklara Samsunspor atkısı hediye ederek onların mutluluğuna ortak oldu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Sevgi ve anlayış ile hayata değer katmaya, özel gereksinimli çocuklarımızın yaşamın her alanında destekçisi olmaya devam ediyoruz. Çocuklarımız, futbolcularımız ile tanıştı, keyifli bir gün geçirdi, ailelerine de moral oldu. Onların yüzlerindeki gülümseme her şeye değer. Baframızda çocuklarımızın ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmak, destek olmak ve toplumsal farkındalığı artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan aileler de Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'a ve Samsunspor ekibine teşekkür etti.