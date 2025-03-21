Samsun'da 15 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde, 15 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde, 15 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri koordinesinde, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan 15 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.G. Atakum ilçesinde yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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