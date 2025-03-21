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        TÜGVA Havza temsilciliğinden iftar

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Havza İlçe Temsilciliği tarafından iftar programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 21:07 Güncelleme: 21.03.2025 - 21:11
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        TÜGVA Havza temsilciliğinden iftar
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        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Havza İlçe Temsilciliği tarafından iftar programı düzenledi.

        İlçede özel bir tesiste düzenlenen iftar programında ilk olarak Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi.

        İftar yemeği sonrası konuşan TÜGVA Havza İlçe Temsilcisi Semih Deniz katılımcılara teşekkür ederek, “Düzenlediğimiz iftar yemeğine katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Kısa zamanda büyük bir aile olduk. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Ailemizin daha da büyümesini temenni ediyorum. Faaliyetlerimizde bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum. Rabbim yapmış olduğumuz ibadetleri kabul eylesin.”dedi.

        İftar programına Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, TÜGVA Genel Merkez Teşkilat Koordinatörlüğü Orta Karadeniz Kısım Sorumlusu Özkan Akın, TÜGVA Samsun İl Başkanı Miraç Çölgezer, TÜGVA Havza Kadın ve Aile Koordinatörü Sena Deniz ve davetliler katıldı.

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